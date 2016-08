Wakefield GCSEs part two

Here is the second tranche of GCSEs results for Wakefield.

If your school is not included here please see the story posted earlier today.

And don’t miss the 12-page GCSE supplement in tomorrow’s Wakefield Express.

It’s packed full of pictures, reaction and results.

Cathedral Academy

L Abbaasi 11 (11); A Akhtar 10 (3); J Aldred 11 (11); S Ali 5 (1); C Bate 11 (10); D Bateson 10 (9); D Beckett 12 (7); W Becmerowicz 12 (12); R Bell 10 (9); J Blake 9 (3); J Blakey 11 (11); M Bozkurt 11 (11); K Bradley 9 (1); X Bramley 10 (5); P Budzisz 12 (9); G Buineviciute 10 (8); L Chalkley 11 (3); M Champion 10 (10); K Chester 10 (3); P Chrzanowska 4 (3); T Chuphan 11 (10); A Clemenson 11 (9); L Colley 11 (8); S Connolly-Taylor 5 (1); J Cooper 10 (6); L Cunnane 11 (0); M Doidge 5 (1); J Drozd 3 (2); E Dudley 10 (7); S Emmery 9 (8); C Evans 11 (10); J Eyres 10 (1); M Forrest 10 (8); M Froggett 11 (6); C Garbett 11 (11); C Gardner 7 (0); T Grace 11 (11); L Graham 10 (10); C Heaton 9 (9); J Hensby-Armstrong 11 (7); S Hindhaugh 10 (10); P Howarth 9 (3); A Humphreys-Bottomley 10 (3); I Hussain 7 (1); L Hutchinson 2 (0); A Jakubowska 2 (1); A Jatta 11 (5); D Jaworska 5 (1); B Jones 10 (1); Y Kamara 2 (0); H Kausar 11 (10); S Khaliq 11 (11); L Khan 10 (3); N Khan 11 (10); H King 10 (4); M Krolls 11 (9); K Laycock 11 (5); K Leech 11 (9); L Linley 9 (3); D Long 10 (3); M Luba 12 (6); D Luinys 11 (8); Z Lumley 9 (0); L Macgregor 9 (1); J Mason 11 (10); J Massey 11 (3); D Matulis 2 (0); M Mayfield-Pape 10 (2); J McDerby 6 (0); C McInally 10 (2); J Mellor 11 (2); J Middleton 9 (1); K Miles 10 (6); A Mohammad 11 (4); S Mole 10 (4); T Nicholson 11 (5); G Norton 11 (9); L Nottingham 11 (11); K Olaj 10 (2); L Oracz 3 (2); D Pape-Clarke 11 (6); D Parhizkar 8 (1); J Parry 12 (8); E Paton 9 (2); E Pickard 10 (4); M Playford 11 (6); E Pompova 8 (2); N Reddington 8 (1); R Reynolds 9 (8); L Ridge 11 (11); C Rigby 7 (0); L Robinson 11 (8); S Roughsedge 11 (11); P Sara 6 (0); S Scholey 10 (4); R Scott 10 (0); J Simpkins 11 (5); H Slater 11 (11); R Smetek 8 (2); L Southwell 11 (9); L Squires 11 (8); J Stephenson 11 (1); B Swallow 11 (9); A Szymanski 11 (9); H Tahir 11 (6); J Taylor 4 (1); O Thornton 10 (2); J Tiffany 11 (5); L Timpson 10 (3); V Toth 6 (1); S Townend 5 (1); A Towns-Bentley 12 (5); O Trout 12 (9); I Truksa 10 (10); S Trussler 11 (2); K Tunnicliffe 10 (5); A Tylko 2 (1); P Urbanczyk 11 (9); B Utley 11 (9); F Van Gend 10 (4); A Wali 11 (4); J Watts 10 (1); T Wichrowski 11 (1); J Wightman 11 (1); R Wilkinson 3 (0); A Wilson 9 (0); P Wolny 3 (1); C Wood 10 (3); L Wood 4 (1); D Wright 11 (1); M Yaffa 2 (0); L Young 11 (8); M Zafar 12 (9); S Zajaczkowski 7 (2); R Zanab 10 (10); N Zastepa 6 (0).

Smiles all around at Wakefield Girls High School

Kettlethorpe High School

A Abbott 9 (6); A Ackroyd 10 (10); M Adam 9 (9); M Ahmed 9 (8); T Allen 11 (8); K Archer 10 (10); E Armitage 9 (9); H Armitage 9 (9); J Armitage 9 (6); A Arshad 8 (2); A Ashfaq 5 (1); D Aslam 10 (7); A Astbury 9 (9); I Azam 9 (3); S Aziz 6 (0); J Bailey 8 (1); J O Bailey 9 (9); L Barker 9 (4); W Barker 9 (2); R Barrand 8 (3); K Bartholomew 10 (10); G Bates 9 (8); R Bates 9 (8); C Batley 10 (10); M Beaumont 9 (4); J Bedford 9 (9); C Bell 9 (3); H Bell 9 (5); E Binns 9 (9); M Blaak 9 (8); J Blackburn 10 (10); T Bland 10 (10); A Bolt 9 (9); M Bouckley 10 (5); N Bramald 10 (10); J Bramley 11 (11); L Bridgewater 9 (1); R Briggs 9 (5); J Brook 9 (1); J Brown 9 (9); J Brownlow 9 (9); S Brunsdon 9 (2); J Burton 9 (3); J Camp 9 (9); J Campbell 9 (9); M Carey 9 (8); B Carney 9 (9); P Carter 9 (3); E Caswell 11 (11); K Chamberlain 9 (4); J Chapman 10 (9); S Charlesworth 9 (9); B Clarkson 9 (2); J Cleaver 9 (7); J Cole 10 (10); J Collinson 10 (9); E Copley 9 (9); J Copley 10 (8); R Corbett 9 (9); F Corbishley 9 (9); C Cotton 8 (7); L Crawford 9 (7); L Creighton 10 (7); F Critchley 8 (3); K Critchley 9 (5); G Critchlow 10 (10); M Crossland 8 (1); C Csonka 9 (5); E Cunningham 9 (9); S Daines 10 (7); B Dale 9 (5); M Davies 8 (1); A Denson 9 (9); W Dobson 9 (9); L Dodd 9 (9); J Doherty 9 (4); J Dolan 9 (9); L Duell 9 (8); H Eames 9 (7); J Earnshaw 10 (8); B Eccles 9 (4); D Edginton 9 (9); J Edwards 9 (9); M Exley 11 (10); R Exley 8 (7); A Eyre 9 (9); L Fall 9 (9); N Fatima 8 (5); A Fiaz 10 (10); B Firth 9 (5); B A Firth 8 (3); D Firth 6 (0); L Firth 9 (4); M Firth 9 (9); Y Fleming 9 (8); K Fletcher 9 (8); L Flood 9 (6); E France 9 (9); K Frostick 6 (1); R Fuller 9 (7); R Gawryszewski 9 (3); S Gibbs 10 (10); D Gill 9 (6); E Gill 9 (9); A Gillott 9 (8); S Gladwell 9 (9); J Goslett 9 (2); M Grainger 9 (9); C Green 9 (2); E Green 9 (7); I Greenley 9 (9); O Greensmith 10 (10); L Groves 9 (4); J Gunter 6 (1); L Hargreaves 9 (5); A Hart 9 (9); S Hawcroft 10 (6); O Hawkin 9 (9); J Heathcote 9 (9); C Heaton 6 (0); J Heppenstall 9 (5); A Heptinstall 9 (9); K Hey 7 (3); L Hobson 9 (9); K Hodgson 9 (9); S Holgate 10 (10); T Holgate 10 (10); A Hopson 8 (4); A Howden 9 (8); T Hughes 9 (8); J Humberstone 9 (5); I Hussain 10 (10); S Hussain 9 (6); Z Hussain 10 (10); D Jacques 9 (7); M Jamborova 8 (7); D Jandu 10 (10); M Jasiok 8 (1); S Javed 7 (1); M Johnson 7 (1); B Jones 10 (10); L Jones 9 (4); M Jones 7 (1); N Kayani 4 (0); Y Keaton-Evans 9 (7); Y Kebbeh 7 (7); J Kershaw 10 (10); Z Khan 10 (8); N Khoshkhabar 10 (10); J Kiely 10 (9); M Kirkpatrick 6 (1); L Kiss 9 (6); C Knight 9 (8); K Kruk 4 (0); C Ladlow 9 (9); N Lavuova 8 (1); C Lawrence 9 (4); J Laycock 10 (10); M Leamy 9 (8); C Ledger 9 (8); K Leech 9 (8); O Leith 9 (9); B Lewis 10 (10); A Little 10 (10); A Llewellyn 9 (6); H Lunn 8 (0); C Lyman 8 (2); P Maciata 1 (1); I Mahmood 9 (9); L Makepeace 9 (9); R Makings 9 (6); M Margrave 9 (7); J Marsden 9 (9); J Marson 9 (9); T Maskill 9 (7); E Maw 9 (8); A McGill 9 (9); R Mercer 10 (9); O Merry 9 (2); B Metiuk 9 (9); R Miyona 7 (0); C T Morris 8 (2); C E Morris 9 (4); G Moulson 10 (10); N Moyo 9 (7); L Mulheir 10 (10); P Munden 10 (10); R Murgatroyd 9 (2); L Murphy 9 (9); C Murray 9 (8); E Mustoe 9 (9); H Nadir 10 (9); N Newman 9 (9); E Newsome 8 (0); M Nguvauva 7 (0); L Nickols 10 (6); A Noamane 9 (6); S Norman 10 (10); T Nutt 9 (7); S Ogley 11 (11); K Oldroyd 9 (2); S Oldroyd 9 (7); A O’Neill 8 (1); K Oxley 9 (8); T Padden 8 (3); H Padgett 9 (8); J Parkin-Coates 10 (10); D Parsons 9 (7); L Partridge 9 (9); M Pearson 9 (8); M Pec 4 (0); F Pedlar 9 (9); C Peters 9 (6); J Pilling 9 (9); R Poole 4 (0); O Pooley 7 (0); K Popplewell 7 (2); H Powell 9 (9); M Powell 9 (9); C Preston 11 (11); S Price 9 (3); N Priestley 9 (3); I Proctor 9 (3); K Proctor 9 (9); I Quinn 9 (9); T Rady 9 (9); P Rahimi 10 (7); J Richardson 9 (3); J R M Richardson 6 (1); T Roberts 9 (9); G Robinson 10 (10); P Robinson 9 (6); A Rowley 9 (9); J Rubino 9 (9); C Ryan 9 (8); F Sajjad 10 (9); A Scott 9 (8); C Scott 9 (5); E Scott 9 (8); K Scott 9 (7); E Seaton 3 (0); M Sehannie 7 (0); C Ship 9 (9); B Siziba 8 (6); C Small 9 (9); C Smith 9 (6); M R Smith 9 (4); M Smith 9 (9); G Smithson 9 (9); R Sowerby 9 (9); J Speight 9 (1); C Spencer 8 (0); J Stedman 9 (4); L Stephens 9 (9); C Stephenson 10 (6); L Stephenson 9 (9); J Stones 9 (9); S Strachan 9 (8); J Sturgeon 8 (0); H Sultan 9 (9); T Sutton 10 (10); G Swain 9 (9); D Sweeney 9 (9); E Taffinder 7 (0); D Thomas 8 (0); F Thompson 8 (0); R Thwaite 9 (7); G Tinker 9 (9); E Tinsley 9 (9); C Towers 9 (4); N Townend 7 (2); H Townsend 7 (0); J Tranter 10 (10); J Treherne 3 (0); M Tshuma 9 (7); D Tunningley 9 (9); J Turnbull 10 (9); C Turner 9 (8); M Tyers 7 (1); E Tynan 9 (8); T Van Den Bosch 9 (9); C Varley 9 (9); L Wade 9 (4); A Walker 8 (6); D Walker 9 (5); E Walker 8 (1); R Walker 9 (7); E Waller 5 (0); R Wallis 5 (1); D Ward 7 (0); R Westerman 6 (1); C Westmoreland 9 (9); J Wetherill 9 (9); B Wheeler 9 (3); C White 10 (9); M White 9 (9); S Whitehead 10 (10); K Wilbond 7 (1); L Wild 10 (8); A Williams 6 (0); J Williamson 7 (0); H Wilson 11 (11); L Wilson 8 (1); N Wilson 9 (3); M Wolff 9 (9); M Woods 4 (0); E Wright 9 (7); E Wroe 9 (9); M Yeoman 10 (8); M Younas 10 (10); A Young 10 (8).

Ossett Academy

N Ackroyd 12 (12); A Alderson 9 (6); S Allen 9 (5); H Allsopp 10 (10); R Anderson 8 (2); B Andrews 11 (11); M Armitage 6 (3); E Ashby 10 (10); K Askew 12 (11); E Aspinall 10 (10); K Audsley 9 (6); A Bairstow 9 (2); E Baker 9 (8); L Bardon 11 (11); J Barras 11 (11); C Bartle 9 (8); H Barton 10 (10); J Bateman 10 (7); B Bates 7 (1); C Beard 9 (9); E Beaumont 10 (10); S Beaumont 9 (7); C Bedford 8 (4); B Benecke 6 (1); F Bentley 9 (9); C Binns 9 (1); J Booth 9 (7); M Bostock 9 (8); H Boyce 6 (2); G Bradley 10 (10); W Bubb 9 (7); C Burkey 9 (8); F Butcher 11 (11); H Butler 12 (12); J Butler 9 (9); T Butterfield 10 (10); J Callaghan 4 (0); M Capstick 9 (2); R Carlton 9 (9); S Carruthers 10 (10); T Carruthers 11 (11); B Cartwright 5 (0); L Casey 8 (8); D Cass 10 (10); N Chambers 10 (4); P Cherry 9 (9); K Clafton 1 (0); A Clark 10 (10); H Clarke 5 (2); L Claydon 11 (11); T Cliff 10 (10); T Coe 9 (9); J Conboy 10 (9); T Coney 9 (5); L Conyers 9 (5); N Cook 9 (9); C Copley 9 (9); T Cottam 9 (9); M Crawshaw 9 (5); L Croisdale 9 (8); C Crossfield 3 (0); A Crossland 10 (10); T Daly 11 (11); A Dean 10 (6); L Depledge 9 (4); T Dewhirst 8 (3); A Dixon 10 (7); M Dove 9 (6); A Dundon 12 (12); J Easter 9 (5); J Edge 4 (0); L Edge 10 (10); Z Edwards 9 (9); P Elliott 9 (6); J Ellis 10 (10); L Ellis 12 (11); C Elms 9 (6); R Etchells 8 (2); G Evans 11 (11); E Ferguson 11 (9); L Finney 10 (10); M Fletcher 9 (4); J Flowers 11 (10); E Fox-Barker 9 (8); O Gale 8 (8); P Garnett 9 (9); O Gelsthorpe 7 (3); J Gerrity 6 (1); D Gibbons 11 (11); B Gibson 9 (8); C Glover 9 (8); L Goldthorpe 8 (6); J Goodall 11 (11); G Gosling 9 (9); J Grace 9 (7); L Grainger 3 (0); E Greatorex 11 (11); L Gregson 10 (7); T Grover 11 (9); H Gunning 10 (10); J Guy 5 (0); S Haigh 9 (9); C Hardaker 10 (9); B Hardwick 5 (0); C Hargreaves 8 (4); M Harrison 9 (5); S Harrison 11 (11); J Hawkins 11 (9); L Heath 9 (2); J Hellam 9 (8); L Hellam 10 (10); A Hemingway 9 (8); H Hession 9 (8); E Hewitt 10 (7); A Hidle 9 (9); G Hinchliffe 8 (8); A Hirst 9 (8); L Hitchcock 8 (6); T Hodgson 10 (10); E Holley 11 (10); R Holmes 11 (11); L Howram 10 (5); A Hudson 11 (11); C Hudson 9 (7); D Hudson 9 (9); E Hunt 10 (9); M Hyde 11 (11); N Idle 10 (10); U Iqbal 10 (10); C Johnson 11 (11); J Johnson 9 (4); S Johnson 9 (2); B Jones 9 (7); C Judge 9 (7); E Kaye 9 (3); J Kelly 9 (6); J Kemp 8 (4); R Lambourn 9 (9); K Lee 9 (4); M Lendrum 11 (11); C Lennon 9 (9); G Lewis 8 (3); E Liefeith 11 (10); B Lilley-Driver 3 (0); B Lindley 11 (11); K Lindsay 6 (2); T Lloyd 10 (6); A Lockhart 10 (9); L Lodge 11 (11); O Long 9 (9); L Love 11 (10); R Lumb 9 (7); G Maksymiw 9 (7); E Malik 10 (9); N McCarthy 11 (11); T McGee 11 (11); S McGrath 12 (11); A McQueen 6 (0); L McVittie 11 (10); S Medley 10 (10); T Mellor 9 (7); C Mitchell 9 (7); G Mitchell 8 (6); L Mitchell 9 (4); T Mitchell 11 (9); C Mohan 9 (6); J Morris 9 (4); R Mowatt 11 (8); A Moxon 10 (10); D Murdoch 8 (8); L Murdoch 8 (8); B Murphy 12 (11); T Murphy 11 (11); N Newbatt 11 (11); A Newsome 9 (4); E Newton 10 (10); R Nightingale 9 (5); M Nolan 7 (3); R O’Donnell 9 (9); K Oldroyd 10 (10); K Oldroyd 9 (8); L Oldroyd 10 (6); R Oldroyd 9 (5); L Oliver 10 (10); S Owram 10 (10); L Parker 5 (0); E Parkinson 8 (7); E Pass 10 (7); O Patchett 11 (11); A Patel 10 (9); M Patel 10 (7); A Pinchbeck 9 (6); M Pitchforth 8 (5); S Purver 10 (10); A Reilly 11 (11); C Reynolds 5 (0); E Reynolds 10 (7); B Rich 8 (2); B Ripley 8 (6); K Ritchie 10 (10); B Ronaldson 9 (4); H Rourke 11 (10); R Rourke 10 (10); J Rouse 10 (10); C Ryan 9 (6); E Sabey 10 (9); M Sadler 9 (8); N Samudi 4 (4); C Schofield 11 (10); A Scholefield 11 (11); J Scott 11 (11); E Seaman 11 (11); K Seaton 8 (5); E Sewell 11 (11); G Shakespeare 7 (7); A Sharma 9 (9); J Sharples 11 (7); E Shaw 10 (10); J Shaw 10 (10); R Shell 9 (7); A Skitt 10 (10); A Smith 11 (11); J Smith 10 (7); K Smith 9 (5); L Smith 8 (4); M Smith 11 (11); J Smithson 10 (10); C Southern 9 (9); M Stagles 9 (6); L Stephenson 9 (8); D Stevens 9 (7); J Stevens 9 (5); J Stewart 0 (0); M Stockhill 11 (10); T Stubbs 10 (10); T Stubbs 10 (9); K Summerscales 10 (10); H Tavakoli 9 (9); A Taylor 9 (9); J Taylor 10 (7); L Taylor 11 (8); B Thompson 10 (10); J Thorpe 9 (7); J Tomlinson 9 (4); C Towey 9 (8); D Travers 3 (0); J Troughton 11 (11); L Trueman-Clarke 9 (9); R Turfrey 10 (10); H Vadhia 9 (9); L Wainwright 9 (7); D Walker 9 (9); E Walker 10 (9); E Walker 9 (4); E Walker 8 (7); L Ward 9 (8); M Watson 9 (9); C Wells 9 (5); L Wiles 10 (10); J Williams 3 (0); G Wilson 10 (8); R Wilson 11 (11); A Woffendin 9 (9); L Womack 9 (6); R Woodhouse 9 (2); Y Yanik 10 (8); B Young 9 (9); B Zulu 8 (6).

Thomas a Becket

Abdelaziz K 9(8); Ahmed H 9(5); Alparito T 10(10); Andrews L 9(8); Arif S 10(10); Armitage S 9(9); Balog A 3(0); Bateman J 10(10); Bennett M 9(8); Benny B 10(10); Bobekova N 9(8); Bradbrook T 9(9); Brady R 6(1); Breedon-Bonser B 9(8); Brown A 6(0); Brown N 7(0); Burnside E 8(0); Burton-Kendrick A 8(5); Busby C 9(1); Butler C 3(0); Cassidy-Robertson A 9(6); Chesworth E 9(9); Choudry H 9(9); Chrobak N 9(9); Coates L 9(9); Copeland E 9(9); Crabtree H 9(8); Crawley J 6(0); Crimes O 9(7); Dangare N 9(8); D’Cruz D 9(7); Doherty C 9(7); Donaldson M 9(9); Edwards L 9(7); Edwards-Allen Z 9(9); Ellis F 9(9); Exley L 9(9); Fallon E 9(5); Farol S 9(5); Field R 9(9); Fitzmaurice B 9(9); Fitzmaurice M 9(5); Fowler T 6(4); Fox D 9(9); Frank S 9(9); Fraser L 9(9); Garahan L 5(0); Gaughan E 10(10); Gazeley J 9(9); Goodwin L 9(9); Greenwood T 9(8); Hall T 10(10); Hanks J 9(9); Hanson J 9(1); Harris S 9(3); Hayward D 9(9); Hazell I 9(9); Hellewell B 7(0); Hemingway M 9(9); Henderson R 6(5); Hickey K 9(6); Higgins J 9(9); Hoban N 9(6); Hogan G 10(10); Hopwood J 10(10); Hussain S 9(2); Ibbotson F9(8); Iqbal Z 9(1); Jackson J 9( 3; Jalkiewicz W 4(0); Jones K 9(1); Kear E 9(5); Kelly D 9(8); Kerali B 9(9); Komel A 9(5); Lazenby J 9(9); Ledzinska J 6(2); Legesse T 9(8); Lynch C 9(6); Mahmud J 9(8); Major J 9(5); Marshall W 9(8); Mashangwa T 9(6); Mathery J 4(1); May S 9(6); J McGreavy 9(2); McHale J 9(9); McNiffe A 9(9); Mirga W 9(2); Molyneux G 9(9); Morley A 9(7); Newton J 9(7); Nichol S 9(5); Nicholson B 9(9); Nowicki S 9(9); O’Callaghan C 9(9); O’Connell A 9(9); Ogley S 7(0); O’Malley E 9(9); Ossitt M 9(9); Ozog M 9( 7); Pasek L 9(5); Pearson S 9(5); Ramsden G 9(7); Razzaq E 9(9); Rees B 9(9); Reynolds M 9(6); Richardson A 9(8); Robertson M 9(6); Robinson L 5(2); Roche A 9(3); Rooney E 10(10); Rowe A 9(9); Rupani A 9(9); Sajan B 10(10); Sanderson L 8(1); Sesum L 9(9); Shafiq I 9(6); Shaw G 9(9); Shelton B 9(9); Sheridan J 9(4); Shukur S 9(7); Smith J 9(9); Smithson H 9(9); Snowden R 9(6); Sojka W 8(2); Sowerby M 9(8); Spivey H 9(9); Steeper L 9(9); Stojowska O 9(8); Sulima J 9(9); Szelagowski L 9(9); Tattershall A 4(0); Taylor B 9(9); Tomaszewski A 10(10); Tredgold N 8(1);Urooj N 8(0); Vickers J 9(9); Wilcock Ed 9(8); Wilcock E 9(9); Wilcox A 9(9); Wilkinson K 9(9); Wilkinson-Smith H 9(5); Williams A 9(9); Williams R 9(9); Witecka N 5(0); Withington K 4(0); Wolstencroft B 9(4); Zondo M 9(2).

Wakefield City Academy

A Adjenughure 10 (6); A Ahmed 10 (10); A Ahmed 10 (4); A Ahmed 11 (6); J Ahmed 11 (11); O Ahmed 12 (11); V Aleinikova 10 (4); T Ali 3 (0); S Alyas 10 (5); H Asghar 10 (8); A

Awudu 9 (7); T Azad 10 (10); M Balde 5 (0); U Banaras 9 (5); J Barnett 10 (3); B Batch 9 (3); H Beecroft 10 (10); M Bell 10 (9); D Brannan 9 (1); R Brook 11 (11); K Burgess 9

(1); J Burnley 9 (7); P Butterworth 3 (0) J Cawley 7 (0) F Chishti 9 (5) K Ciborowski 9 (0) T Cooil 10 (6) N Cooper 11 (11) M Crowcroft 11 (11) E Crummack 9 (0) J Deniscuka 11 (10) M Dianowiski 8 (3); J Ellis 9 (0); E Elsheikh 4 (0); O Evans 9 (4); K Finan 10 (1); M Finan 10 (9); C Firth-Owen 8 (2); A Fisher 10 (10); H Flaherty 9 (2); A Fowler 11 (7); L Garside 8 (2); T Gilbert 8 (0); C Gomersall 2 (0); C Gomersall 2 (0); L Goodair 6 (0); C Griffiths 11 (11); S Griskeviciute 10 (9); B Gumede 10 (4); A Haigh 5 (0); J Haigh 10 (5); J Hall 9 (5); R Hall 9 (1); S Hamid 9 (2); S Hammond 10 (9); A Haq 7 (0); J Henry 9 (1); N Heptinstall 4 (0); O Herda 11 (10); K Hirst 7 (0); P Hooley 9 (3); N Hornakova 5 (0); C Hudson 9 (0); A Hussain 11 (9); M Hussain 9 (6); S Hussain 11 (11); F Iftikhar 10 (10); H Iqbal 9 (7); R Iqbal 12 (9); S Jadid 11 (11); S Javed 9 (4); J Johnson 10 (10); J Jones 12 (12); K Jones 9 (6); S Jones-Walters 13 (13); S Kabir 11 (11); Y Kebbeh 7 (0); M Kirk 10 (6); K Kober 9 (1); A Kobylska 10 (9); S Kola 10 (10); C Lowden 10 (6); M Mahmood 11 (11); S Mahmood 10 (5); F Malik 5 (0); H Malik 11 (11); C Martin 8 (4); G McClean-Sykes 10 (2); D Mchale 8 (6); E Medveckaite 10 (9); P Mirga 9 (7); B Mohanakumar 13 (10); R Moore 10 (10); R Morris 9 (6); R Nadeem 9 (0); C Newton 6 (0); B Nyers 9 (6); L Ogden 9 (2); T O’Rourke 11 (7); J Oxley 11 (9); W Oziero 12 (11); S Parkes 9 (1); S Parkinson 10 (10); L Peel 9 (0); J Pickup 10 (5); D Power 10 (2); J Raby 11 (11); E Rees 6 (3); S Riaz 9 (6); A Ripley 8 (2); S Shahir 8 (4); A Shahmuradyan 9 (1); H Shires 10 (2); J Shires 8 (2); T Spagnol Mazzo 10 (8); C Stanhope 9 (0); C Sunderland 8 (1); G Sungailaite 10 (9); K Sungailaite 10 (10); J Sykes 4 (0); D Szewczyk 11 (11); G Taylor 7 (0); H Taylor 10 (5); B Tracz 11 (9); J Tracz 10 (9); B Tucker 3 (0); B Uddin 12 (9); T Walshaw 6 (0); B Williamson 9 (6); E Wood 11 (11); C Woods 9 (3); T Wrigglesworth 10 (6); M Wroblewski 12 (8); D Yarrow 11 (10).

Wakefield Girls’ High School

L Ainley 9 (8); A Aksar 9 (9); A Andani 9 (9); G Apperley 9 (9); E Arnott 10 (10); A Asquith 9 (9); S Baker 10 (10); K Balmforth 9 (9); C Barker 10 (10); L Bason 9 (9); F Batty 9 (8); G Baxter 9 (9); K Birrell 11 (11); C Black 9 (9); C Boid 9 (9); H Boot 9 (9); E Bottomley 9 (9); O Brookes 9 (9); B Brown 11 (11); A Budge 10 (10); R Burden-Sharp 9 (9); H Burrell 9 (9); A Carragher 9 (9); G Carter 9 (9); G Chadwick 9 (9); O Clark 9 (9); S Cook 10 (10); M Copley 9 (9); J Crockford 10 (10); D Datta 10 (10); S Dobson 10 (10); C Eastwood 9 (8); I Elliott 9 (9); A Fox 9 (9); L Fraser 9 (9); G Gomersall 9 (9); A Groves 9 (9); P Gupta 10 (10); R Haigh 9 (9); E Harpin 9 (9); L Harrison 9 (9); C Hayselden 10 (10); C Hayselden 9 (9); M Healy-Gardner 9 (9); G Heaversedge 10 (10); M Houghton 9 (9); G Howarth 8 (4); Z Hussain 9 (9); S Ingram 9 (9); C Ives 10 (10); A Johnson 9 (9); A Johnson 9 (8); L Kemp 9 (9); P Laycock 9 (9); A Liley 9 (9); T Longhurst 9 (9); N Majumder 10 (10); A Marchlinska 9 (9); B Marsden 9 (9); A Mason 9 (9); T McGrath 8 (8); I Mills 9 (8); T Morgan 10 (10); A Morley 9 (9); L Morrell 10 (10); G Mouser 9 (9); G Nolan 9 (9); I Norcup 9 (9); F Oba 9 (9); K O’Hare 9 (9); E Orr 10 (10); L Otter 9 (9); A Parsian 10 (10); N Pearson 9 (9); S Ramaswamy 9 (9); R Raychaudhuri 10 (10); Z Rehman 9 (9); H Robinson 10 (10); J Rolinson 9 (9); H Rowe 9 (9); E Rowland 9 (9); S Rushby 9 (9); A Schofield 10 (10); I Scott 9 (9); H Selby 9 (9); L Shamsee 9 (9); J Sinclair 11 (11); A Skidmore 9 (9); G Stanley 9 (9); J Stone 9 (9); P Stuart-Brown 9 (9); A Sutcliffe 9 (9); B Tempest 9 (9); L Thornton 10 (10); K Tolson 9 (9); A Tyzzer-Smith 9 (9); A Umar 9 (9); L Walker 9 (9); X Walker 9 (9); H Whiteley 9 (9); A Woolhouse 11 (11); L Wragg 9 (9); L Wright 9 (8); M Wright 9 (9); G York 9 (9); A Young 10 (10); S Zammuto 10 (10).

