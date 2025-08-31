Traffic and travel: Latest road closures and diversions for Pontefract, Castleford, Featherstone and Knottingley taking place in September

By Catherine Gannon
Published 31st Aug 2025, 11:30 BST
Here are the latest road closures to be announced for Pontefract, Castleford, Featherstone and Knottingley.

Castleford

High Street: Closed for approximately 20 metres either side of the level crossing on September 2 from 0.01am to 5.30am.

A diversion is available via Lumley Street, A639, A6082, Methley Road, Wood Street, Albion Street and vice versa.

Upcoming road closures around the Five Towns area. Picture: James Hardistyplaceholder image
Beancroft Road: A left turn ban will prevent turning left onto Middle Oxford Street from 8am, September 18 to 6pm, September 19.

A diversion is available via Beancroft Road, Temple Street, Nicholson Street, High Oxford Street, Middle Oxford Street, Lower Oxford Street, University Street, Cambridge Street, Beancroft Road.

Featherstone

Farm Road: Closed at the side of property number 2 to the rear of property number 31, Vicarage Lane from 7.30am, September 1, to 3.30pm, September 5.

Knottingley

Cow Lane: Closed for approximately 40 yards from September 2 to 4.

A diversion is available via Cow Lane, Marsh End, Fernley Green Road, Weeland Road, Lamb Inn Road, Racca Green and vice versa.

Pontefract

Manor Park Avenue: Closed from September 2 to 12.

A diversion is available via Manor Park Avenue, Dulverton Way, Ferrybridge Road and vice versa.

Ropergate: Closed outside property number 12 from 8am, September 14 to 6am September 15.

A diversion is available via A645 Southgate, A639 Jubilee Way, A639, Stuart Road, A639 (warning Signs will be placed in the opposite direction on Southgate. Car parking services are aware of works and advised parking on Valley Road is available).

