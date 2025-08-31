Here are the latest road closures to be announced for Pontefract, Castleford, Featherstone and Knottingley.

High Street: Closed for approximately 20 metres either side of the level crossing on September 2 from 0.01am to 5.30am.

Beancroft Road: A left turn ban will prevent turning left onto Middle Oxford Street from 8am, September 18 to 6pm, September 19.

Farm Road: Closed at the side of property number 2 to the rear of property number 31, Vicarage Lane from 7.30am, September 1, to 3.30pm, September 5.