Wakefield buses: Full list of diversions ahead of Remembrance Day parades across Wakefield
Remembrance Day events will be held across the district with a number of bus services set to be diverted as a result.
Here is a list of diversions due to events around the Wakefield district:
Castleford
Carlton Street and Church Street affected between 9am-10.30am.
Services through Castleford town centre may be delayed during this time.
Hemsworth
Market Street affected between 9am-12pm.
28C, 195, 496 services may be delayed during this time.
Kinsley
Wakefield Road affected between 9am-12pm.
496 service may be delayed during this time.
Knottingley
Chapel Street affected between 10.45am-11.15am.
149 service may be delayed during this time.
Normanton
High Street and Castleford Road affected between 9.30am-11am.
147, 189 services may be delayed during this time.
Ossett
Rolling road closure along Northfield Lane, Church Street, Dale Street, Ventnor Way & Wesley Street between 2pm-3.50pm.
122, 126 service may be delayed during this time.
South Elmsall
Barnsley Road affected between 10.30am-11.45am.
496 service may be delayed during this time.
South Kirkby
Mill Lane and Stockingate affected between 9am-12pm.
496 service may be delayed during this time.