Wakefield buses: Full list of diversions ahead of Remembrance Day parades across Wakefield

By Leanne Clarke
Published 7th Nov 2024, 09:00 BST
Updated 7th Nov 2024, 09:03 BST
Wakefield, Pontefract and Castleford will be holding events to remember those who lost their lives in conflicts across the world.

Remembrance Day events will be held across the district with a number of bus services set to be diverted as a result.

Here is a list of diversions due to events around the Wakefield district:

Castleford

Carlton Street and Church Street affected between 9am-10.30am.

Services through Castleford town centre may be delayed during this time.

Hemsworth

Market Street affected between 9am-12pm.

28C, 195, 496 services may be delayed during this time.

Kinsley

Wakefield Road affected between 9am-12pm.

496 service may be delayed during this time.

Knottingley

Chapel Street affected between 10.45am-11.15am.

149 service may be delayed during this time.

Normanton

High Street and Castleford Road affected between 9.30am-11am.

147, 189 services may be delayed during this time.

Ossett

Rolling road closure along Northfield Lane, Church Street, Dale Street, Ventnor Way & Wesley Street between 2pm-3.50pm.

122, 126 service may be delayed during this time.

South Elmsall

Barnsley Road affected between 10.30am-11.45am.

496 service may be delayed during this time.

South Kirkby

Mill Lane and Stockingate affected between 9am-12pm.

496 service may be delayed during this time.

